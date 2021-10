Lotito si gode Felipe Anderson: «E pensare che Inzaghi...»

Claudio Lotito si gode la grande prestazione di Felpie Anderson. E lancia anche una piccola frecciata a Simone Inzaghi

Una vittoria importante dopo la disfatta di Bologna. E Claudio Lotito non può che gongolare, soprattutto per la grande prestazione di un suo pupillo: Felipe Anderson. E ai microfoni de Il Messaggero si è levato qualche sassolino dalle scarpe:

«E pensare che per l’ex allenatore non avrebbe più potuto giocare nella Lazio. Quando Tare me lo ha detto, non ci ho pensato un attimo perché io non avrei nemmeno mai voluto cederlo». Insomma, una piccola frecciata all’ex figliol prodigo, ma anche positività dopo un grande risultato. Ora serve trovare continuità.