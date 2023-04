Lotito sul blitz della Finanza: «Perquisite pure tutto, sembra di stare su Scherzi a parte». Le parole del patron della Lazio

Come riportato da Il Messaggero il giorno della perquisizione da parte della Guardia di Finanza Claudio Lotito sembrava scosso dall’improvvisa irruzione delle forze dell’ordine mentre si trovava in aula al Senato, ieri pomeriggio al tramonto era lì nel centro sportivo, sorridente e serenissimo: «Come è stato scritto nel comunicato, la nostra è una casa di cristallo. Non ho nulla da nascondere e possono perquisire tutto».

Il patron della Lazio risponde sempre allo stesso modo: «Ci sono tutti i soldi versati regolarmente anche per Akpa, che è stato pure capitano del Tolosa e in Champions. Non esistono né scambi né plusvalenze fittizie né prezzi gonfiati né compensazione, la Consob ha controllato ogni bilancio. Sembra di stare su Scherzi a parte, davvero».