Lotito: «Per un presidente non avere la presenza dei propri tifosi non è positivo»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha delineato un bilancio della corrente stagione e non solo! Le dichiarazioni trapelate

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è tornato a parlare del momento biancoceleste in un’intervista concessa a Sportmediaset. Il numero uno del club capitolino ha affrontato diversi temi centrali, dalla valutazione della stagione al rapporto con i tifosi, fino alla posizione di Maurizio Sarri, allenatore della squadra. Le sue parole arrivano in una fase delicata, con l’ambiente ancora segnato dalle ultime delusioni e con il futuro tecnico tutto da definire. La Lazio si prepara così a giorni di riflessioni decisive. Vi riportiamo un estratto:

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ASSENZA TIFOSI AL DERBY – «Per un presidente non avere la presenza dei propri tifosi non è positivo, ma è altrettanto vero che nel momento in cui ci sono delle posizioni strumentali uno deve fare di “necessità virtù”, cogliere gli aspetti positivi rispetto a quelli negativi. Io ho sempre detto che quando presi la società, chiaramente c’era una situazione drammatica culminata con il fallimento; oggi l’ho riportata in una situazione di massima tranquillità, soprattutto, stiamo lavorando sulla prospettiva di renderla immortale con la realizzazione dello stadio. Quindi significa rendere la Lazio autonoma da qualsiasi persona, anche dal sottoscritto, portandola ad essere anche competitiva. Purtroppo i tifosi, quelli che perseguono interessi passionali legati al momento, purtroppo non hanno la capacità di aspettare, dunque talvolta vogliono ricorrere i tempi quando non ci sono le condizioni. Dal 30 novembre 2027 la Lazio riacquisterà una forza economica importante perché avrà cessato di pagare il debito di 150 milioni di euro e avrà una cassa di 30 milioni da impiegare per fare nuovi investimenti, tali da renderla competitiva. Non è solo un problema di calcio, ma anche di idee, di squadra e tutti devono lavorare dallo staff tecnico alla società, ai giocatori fino ai tifosi per remare tutti dalla stessa parte in quanto, quando si crea uno scollamento, diventa più complicato raggiungere gli obiettivi».