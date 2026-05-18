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Convocati Croazia per il Mondiale: Bašić non figura nella lista del Ct Dalić
Convocati Croazia per il Mondiale: è stata resa nota la lista stilata dal Ct Zlatko Dalić. Toma Bašić non è presente: le scelte
La Croazia ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale e tra i nomi scelti dal Commissario tecnico Zlatko Dalić figurano anche quattro giocatori provenienti dalla nostra Serie A. Nell’elenco, però, non c’è Toma Bašić, centrocampista della Lazio, rimasto fuori dalle scelte. Una mancata convocazione che rappresenta una notizia amara per il giocatore biancoceleste, che non prenderà parte alla competizione. Vi riportiamo di seguito le scelte:
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«Portieri: Dominik Livaković (Dinamo Zagabria), Dominik Kotarski (Copenaghen), Ivor Pandur (Hull City).
Difensori: Joško Gvardiol (Manchester City), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern Monaco), Marin Pongračić (Fiorentina), Martin Erlić (Midtjylland), Luka Vušković (Amburgo).
Centrocampisti: Luka Modrić (Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakić (Augusta), Petar Sučić (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka).
Attaccanti: Ivan Perišić (PSV Eindhoven), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanović (Friburgo)».
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