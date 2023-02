Lotito alla Lazio: «Finiti gli appelli, Champions non è miracolo». Le parole del patron alla sua squadra a Formello

Come riporta Il Messaggero Claudio Lotito non avrebbe ancora digerito alcuni passi falsi della sua Lazio, come quello dell’andata con la Salernitana.

«Ora non ci sono più appelli, non possiamo più sbagliare perché siamo ancora a due punti dal terzo posto. Sia chiaro a tutti, siamo una buona squadra e la Champions non è un miracolo», aveva ribadito con tono fermo il patron nell’ultimo discorso nello spogliatoio, domenica scorsa a Formello. E il riferimento principale era proprio alla sfida contro i granata.