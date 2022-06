Lotito incontra Gualtieri: sul tavolo il Flaminio

In gran segreto Claudio Lotito ha incontrato il sindaco di Roma Gualtieri: il Flaminio il tema del discorso. Tutti i dettagli

Importante indiscrezione rilanciata da La Repubblica. Nella giornata di lunedì, in gran segreto, Claudio Lotito ha incontrato il sindaco di Roma Gualtieri per parlare del Flaminio e quindi, di conseguenza, del nuovo stadio della Lazio.

Gualtieri ha dato ampia disponibilità ma dovranno essere i biancocelesti a presentare il progetto in Campidoglio. L’idea di Lotito è quella di creare un impianto che “viva” 7 giorni su 7 e non solo il giorno della partita. Da qui l’idea di aprire musei e negozi in pieno stile inglese. Ci sono però delle criticità: innanzitutto lo stadio potrebbe ospitare solo 25mila spettatori senza possibilità di aggiungerne altri e poi ci sarebbe il problema dei parcheggi, con un progetto già avviato in questo senso a favore dell’Auditorium.