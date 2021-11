Lotito furioso con la Lazio: pronto il rinnovo di Sarri per scuotere la squadra

Claudio Lotito è di pessimo umore dopo la batosta subita a Napoli: si accelera sul rinnovo di Sarri per dare l’ennesimo segnale alla squadra

Claudio Lotito, con l’avallo di Maurizio Sarri, è pronto ad accelerare le pratiche per il rinnovo dell’allenatore per dare l’ennesimo segnale ad una squadra reduce dalla pesante batosta di Napoli. Il presidente biancoceleste aveva offerto il rinnovo al tecnico già dopo la sconfitta di Verona ma l’ex Juve aveva preso tempo, pur dando la sua totale disponibilità, in attesa di garanzie sul mercato di gennaio.

Oggi la situazione è diversa: lo stesso Sarri è d’accordo nel prolungare l’attuale accordo al 2025 per mettere a tacere le voci su Gattuso o quelle di rescissione del contratto a fine stagione. «Chi crede in me mi segua, altrimenti vada». Queste le parole ribadite dal toscano ieri allo spogliatoio dopo le parole di Immobile che da capitano, come riporta il Messaggero, ha spronato i compagni a non darsi alibi (in primis quello del calendario) mettendo in pratica le richieste del tecnico. Lotito aveva intenzione di mandare di nuovo tutti in ritiro, poi è stato persuaso. Certamente però il patron tra domani e giovedì, giorno della gara casalinga contro l’Udinese, terrà un discorso duro alla squadra. Sarri, che ieri ha chiesto ai suoi se non provino fastidio a prendere certe imbarcate su quasi tutti i campi d’Italia, è il presente e soprattutto il futuro della Lazio.