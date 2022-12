Lotito diventa produttore? Cresce l’idea Media House per la Lazio. Le ultime

Presidente, Senatore e ora anche produttore: Claudio Lotito potrebbe dar vita alla Media House della Lazio. Tutti i dettagli

Claudio Lotito sarebbe pronto a dotare la Lazio di una propria Meda House con la quale riprodurre le immagini delle gare in casa dei biancocelesti in campionato e in Coppa Italia. Questa l’importante indiscrezione rilanciata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il presidente nei mesi scorsi ha sottoscritto un accordo con l’agenzia NVP che cura la gestione dei canali Tv, radio e social. La Lazio potrebbe sfruttarla nel 2023 per autoprodursi le immagini e risparmiare un bel pò di soldi. Percorrendo questa via i biancocelesti si unirebbe ad una lista già composta da 6 società italiane tra cui Napoli e Juventus.

Nel frattempo Lotito prosegue anche il suo ruolo da Senatore presentando un emendamento che allunghi la durata della licenza dei diritti tv da 3 a 5 anni. In questo caso la scadenza dell’accordo con DAZN slitterebbe al 2026.