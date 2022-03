Lotito, tra derby e mercato: si pensa al futuro

Lotito pensa al derby, ma non solo: il futuro e il calciomercato non sono poi così lontani. Tutti i dettagli

Derby, ma non solo. Claudio Lotito pensa anche al futuro. Come sottolineato da Il Messaggero, il patron starebbe lavorando per accontentare il tecnico e sistemare il bilancio. Impossibile non pensare al calciomercato e alla questione indice di liquidità.

Il nome più caldo sembrerebbe Alessio Romagnoli. Il difensore potrebbe arrivare a parametro zero e domenica ci sarebbe stato un faccia a faccia con il manager Pastorello. Il presidente prima però dovrebbe pensare a raddrizzare e a sistemare anche la questione indice di liquidità per l’iscrizione al prossimo campionato. Dunque anche il rinnovo di Sarri sino al 2025 sarebbe slittato, quantomeno al momento, per motivi bilancio. Un ruolo importante dovrebbero svolgere le entrate dello sponsor Binance e il nuovo contratto con le maglie di 8 anni da 2,8 milioni a stagione, firmato con Mizuno. Potrebbe però esser necessario un sacrificio a giugno e tutto farebbe pensare alla cessione di Milinkovic.