Consiglio Federale, indice di liquidità UFFICIALE: nuovo parametro per l’iscrizione al campionato

Il Consiglio Federale ha deciso che l’indice di liquidità sarà uno dei requisiti per l’iscrizione al campionato dalla prossima stagione

Il Consiglio Federale andato in scena questa mattina a Roma ha preso un’importante decisione. L’indice di liquidità sarà infatti uno dei parametri presi in considerazione per l’iscrizione al campionato dalla prossima stagione.

Ancora da decidere la percentuale di tale indice e i vari criteri, che saranno messi al vaglio nelle prossime assemblee.