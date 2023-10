Lotito non ha digerito quella cosa: oggi previsto chiarimento all’Olimpico con Sarri. Retroscena sull’incontro tra i due

Come riferito dal Messaggero ci sarò un faccia a faccia oggi all’Olimpico dopo tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri dopo le frasi pronunciare dal tecnico in coda a Milan Lazio.

Il tecnico e la squadra – di nuovo in ritiro obbligatorio come prima del Torino – in realtà lo aspettavano già ieri a Formello. Il presidente invece, impegnato in centro con la moglie, ha rimandato il confronto a oggi, quando inizieranno le prove di disgelo con Mau. Il patron non ha digerito la storia di A, X e Y, ma per ora è più forte la fiducia nel progetto di Sarri nonostante la partenza in salita.