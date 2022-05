Lotito: «Bilancio della stagione? Qualche rimpianto c'è, però...»

Claudio Lotito ha fatto il punto sulla stagione della Lazio durante la conferenza di presentazione del nuovo ritiro ad Auronzo

Intervenuto in conferenza stampa, Claudio Lotito ha fatto il punto sulla stagione della Lazio:

«La stagione finisce sabato e quindi vediamo il posizionamento finale. Sicuramente abbiamo qualche rammarico perchè la squadra era attrezzata per poter fare molto bene. I cambiamenti portano assestamenti e in certe gare non abbiamo rispettato le aspettative. In generale però abbiamo raggiunto un ottimo posizionamento quindi non abbiamo rimpianti eccessivi. Il futuro è legato ad una visione totalmente diversa. Con Sarri è cambiata la disposizione tattica, ci saranno nuovi interpreti tenendo la base di quest’anno. Le scelte non saranno solo tecniche ma anche morali e umane come sempre. Stiamo lavorando alacremente per migliorare gli obiettivi raggiunti quest’anno».

