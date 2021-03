Lotito e le battaglie legali: settimana di fuoco in Tribunale

Settimana cruciale per Lotito: nei prossimi giorni, le due udienze per le battaglie legali legate al caso tamponi e alla gara col Torino

Settimana di fuoco per il Presidente Lotito. Una vera e propria maratona di processi aspetta il patron biancoceleste: come riporta il Corriere dello Sport, il primo appuntamento è per la questione legata ai tamponi. Il 26 marzo, presso il Tribunale Federale Nazionale, ci sarà l’udienza rinviata lo scorso 16 marzo, quando saranno chiamati Rodia e Pulcini a rispondere della presenza di Ciro Immobile nella famosa gara contro il Torino. I biancocelesti faranno leva sulla testimonianza di Enrico Di Rosa – direttore della Asl 1 di Roma – che avrebbe dato il via libera di inserire l’attaccante nella lista dei convocati.

TORINO – Come accennato ieri, l’altra udienza è fissata per il 29 marzo. Dopo il primo grado, Lotito ha presentato un ricorso per chiedere la vittoria a tavolino e i 3 punti. Il confronto con la Corte d’Appello si terrà lunedì alle 12.30.