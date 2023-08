Lotito: «Addio Sarri? Basta supidaggini; non vendo la Lazio. Fabiani DS? Prima penso a…». Le parole del presidente biancoceleste

Il Messaggero questa mattina riporta alcune dichiarazioni del presidente della Lazio Claudio Lotito sulla situazione in casa biancoceleste.

Eccole: «Addio Sarri? Non diciamo stupidaggini. Non si dimette e io non ho intenzione di licenziarlo. Lazio in vendita? Ribadisco, basta con queste voci perché parliamo di una società quotata in borsa. Non è in vendita, non ho mai ricevuto un’offerta da 600 milioni e comunque non venderei a quel prezzo. Fabiani? Non l’ho ufficializzato come ds. Dopo si vedrà, ora pensiamo al mercato».