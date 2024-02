Lotito a LSC: «Dobbiamo capire l’importanza della gara, i tifosi sono un valore aggiunto» Le parole del presidente biancoceleste

Intervistato nel pre gara di Lazio Bayern Monaco, Claudio Lotito,ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel

«Sensazioni piacevoli nel vedere 60.000 persone che tifano Lazio con passione e trasporto. Spero che la squadra capisca l’importanza di questa partita, che entri in campo con la determinazione, furore agonistico, spirito di gruppo pe raggiungere traguardi importanti. Oggi è una giornata importante per il futuro della società, bisogna ottenere risultati che siano all’insegna del fatto che siamo un grande club di valenza internazionale. Ritengo che se la squadra entri in campo concentrata, umile, determinata e compatta può dare grandi soddisfazioni e capire che la Lazio non è un punto di partenza, bensì di arrivo. Tifosi allo stadio? Dimostra che abbiamo fatto passi importanti come squadra, i tifosi rappresentano il dodicesimo uomo in campo e sono un valore aggiunto. Possono spingere e responsabilizzare i nostri calciatori a dare il massimo e superare le loro potenzialità. Penso ci siano le condizioni per fare un grande spettacolo»