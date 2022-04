Lotito a Immobile: «Sei la Scarpa d’oro! Criticano te per colpire me»

Durante la cena post Lazio-Sassuolo, Claudio Lotito ha provato a rincuorare Ciro Immobile per le critiche ricevute

Non sono state settimane facili per Ciro Immobile. L’opinione pubblica ha puntato il dito contro l’attaccante biancoceleste, “colpevole” di non aver segnato contro la Macedonia, favorendo l’uscita dell’Italia ai Mondiali.

Critiche ingiuste e severe per un calciatore e per un uomo che ha i numeri che parlano per lui, ma che ovviamente non è fatto d’acciaio e risente dei giudizi altrui. Contro il Sassuolo ha sbagliato diversi gol “già fatti”, a causa probabilmente dell’atmosfera che si è creata intorno a lui.

A rincuorarlo ci ha pensato il presidente Lotito durante la cena di Pasqua all’Olimpico nella quale erano presenti squadra e staff. Secondo Il Messaggero, il numero uno del club gli avrebbe detto: «Sei la Scarpa d’Oro, la leggenda della Lazio. Colpiscono te per colpire me». Questa la carezza di Lotito nei confronti del suo bomber dopo il match contro gli emiliani.