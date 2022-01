Insigne, prime parole da calciatore del Toronto: «Ci vediamo a luglio»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Prime parole da calciatore del Toronto per Lorenzo Insigne: il capitano del Napoli si trasferirà in America a fine stagione

Dopo l’annuncio ufficiale del Toronto, sono arrivate anche le prime parole di Lorenzo Insigne come nuovo calciatore del club canadese; riportate dall’account Twitter della squadra di MLS.

LE PAROLE – «Ciao, sono Lorenzo Insigne, volevo salutare tutti i tifosi del Toronto e sono molto contento per la nuova avventura, voglio ringraziare la società e ci vediamo a luglio. All for one».