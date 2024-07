Lombardo a SAMPNEWS24.COM: «Mi spiace per quello che è successo agli Europei. Tante le componenti di questo flop». Le parole dell’ex giocatore

Attilio Lombardo, ex centrocampista della Sampdoria e Campione d’Italia con la maglia blucerchiata nella stagione 1990/1991, ha parlato in esclusiva ai microfoni di SampNews24 . Le sue dichiarazioni:

In queste ultime settimane si è parlato del Flop Europeo dell’Italia: a cosa è dovuto il fallimento degli azzurri? Le colpe vanno attribuite a Spalletti oppure al sistema calcio italiano che non punta sui giovani talenti?

«Mi spiace per quello che è successo agli europei, ma credo che ci siano tante componenti di questo flop. Le colpe vanno attribuite a tutti ma anche al fatto che i giovani più bravi li abbiamo impiegati ma purtroppo hanno trovato difficoltà, poi bisogna dare fiducia ai giovani ma non solo nelle squadre piccole ma puntare anche su loro nelle squadra di grande profilo. Se leggiamo tutti i giorni che le squadre di alta classifica cercano stranieri allora non puoi lamentarti dei risultati della Nazionale»

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA