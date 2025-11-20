Lombardo parla del calcio italiano: «Il problema grande è che in questo momento mancano i talenti». Le parole sull’ex Lazio Mancini

Lombardo fa il punto sul calcio italiano: «Il problema è che in questo momento mancano i talenti». Poi sull’ex Lazio Mancini…

La Sampdoria continua a lavorare sul piano tattico in vista della prossima sfida di campionato contro la Juve Stabia, senza però dimenticare il legame con il territorio e l’attenzione ai giovani.

In questo contesto, Attilio Lombardo – storica bandiera dello scudetto e oggi collaboratore tecnico nello staff blucerchiato – ha partecipato come ospite speciale al salone “Orientamenti 2025” di Genova.

“Popeye”, figura carismatica e punto di riferimento per l’ambiente doriano, ha condiviso la sua esperienza di vita e di sport, rappresentando i colori della Samp in un evento educativo di grande rilievo, mentre la squadra prosegue la preparazione per il campionato. Ecco un estratto:

PROBLEMATICHE CALCIO – «Il problema grande è che in questo momento mancano i talenti, ma si possono vincere anche le partite senza quegli elementi. Noi abbiamo vinto l’Europeo e avevamo e un gruppo che in quella bolla è riuscito ad avere la mente sempre a quello che uno doveva raggiungere partita dopo partita. Era l’avversario che ti dava lo stimolo. L’Europeo l’ha vinto il gruppo. Oltre al lavoro sul campo è stato fatto tanto anche al di fuori dagli allenamenti. Mancini è stato molto bravo a intuire i momenti in cui era giusto lasciare serenità e dopo due giorni ripartire».

ITALIA – «Spero di no. Ed è una situazione che ho vissuto quando siamo stati eliminati dalla Macedonia del Nord, il tutto quattro mesi dopo aver vinto un Europeo. Gattuso è un allenatore che ha la capacità di far capire cosa vuol dire indossare la maglia della Nazionale, poi dipenderà anche dagli avversari ma se i giocatori riusciranno a mettere in campo cosa dice il Ct, si può arrivare alla fase finale dei Mondiali. Poi tra il dire e il fare ci sono di mezzo due partite. Se l’Italia non sarà tranquilla? Lì deve essere bravo Gattuso: ci vuole personalità, e anche un po’ di fortuna. Se penso a come siamo usciti noi con la Macedonia con l’unico tiro in porta, voleva dire che non era serata».

