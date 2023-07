Loftus-Cheek: «La stagione con Sarri fu la migliore». Le belle parole del centrocampista sul tecnico della Lazio

In conferenza stampa il nuovo centrocampista del Milan, Loftus Cheek, che era finito nel mirino anche della Lazio, ha elogiato Sarri:

PAROLE– «La stagione con Sarri fu la migliore, il ruolo che ricoprivo con lui era il mio preferito. Ho giocato in diversi ruoli, ma in quello mi sentivo più a mio agio e per questo sono venuto qui, per giocare nella mia posizione preferita e per cercare di tornare ai numeri di Sarri ».