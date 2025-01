Lo Monaco: «Nazionale? Spalletti è uno dei tecnici più preparati in Italia. Ecco su cosa dovrebbe lavorare»

Lo Monaco, noto dirigente, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24 ha parlato anche della situazione della Nazionale italiana

Di questo e altro ha parlato, in esclusiva per Juventusnews24, il noto dirigente Pietro Lo Monaco.

Capitolo Nazionale: dopo il flop di Euro 2024 Spalletti ha ritrovato la strada giusta? Possiamo guardare con fiducia al futuro?

«Secondo me, viste le ultime esibizioni, ma soprattutto per il tipo di svolta data, sì. Spalletti è uno dei tecnici più preparati in Italia e sono certo sia anche l’allenatore giusto per la Nazionale. Deve lavorare sul patrimonio a disposizione, poi sono convinto rimetterà la macchina sulla giusta direzione. Guardiamo in avanti con grande fiducia».

