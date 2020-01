LIVE – Ultima giornata di calciomercato: Ambrabat a Milano per firmare con la Fiorentina

Alle 20:00 di oggi si chiude la finestra del mercato invernale: ecco tutte le ufficialità dell’ultima giornata di mercato

Questa sera scatta l’ora X. Alle 20:00 si concluderà la finestra del mercato invernale, poi se ne riparlerà a giugno. Tante sono le squadre che si sono mobilitate in queste ultime ore, ecco le ultime ufficialità confermate da GianlucaDiMarzio.com:

ORE 13:50 – Ambrabat è arrivato a Milano per firmare con la Fiorentina.

ORE 13.40 – Visite mediche per Emre Can con il Borussia Dortmund.

ORE 12:10 – Cessione per la Fiorentina. Boateng si trasferisce in prestito al Besiktas.

ORE 11.40: Arriva la firma per Paloschi: è un nuovo giocatore del Cagliari.

Ore 10:10 – L’Hellas Verona conclude la trattativa che vede Di Marco trasferirsi in gialloblù dall’Inter a titolo temporaneo con diritto di riscatto.

Ore 8:50 – A Genova arriva Iturbe per svolgere le visite mediche di rito. Dopo due anni e mezzo l’attaccante torna in Italia grazie alla formula del prestito con diritto di riscatto. Il paraguaiano aveva passato l’ultima stagione in Messico.

Ore 8:20 – Castro e Cerri arrivano a Milano per firmare il nuovo contratto che li legherà alla Spal. Entrambi arrivano dal Cagliari.

Ore 2:49 – Amrabat, dopo giorni di estenuanti trattative, è un nuovo giocatore della Fiorentina.

Ore 1:20 – Nel cuore della notte milanese, Caprari arriva all’Hotel Melia per firmare il contratto con il Parma. Il giocatore passa ai crociati dalla Sampdoria con un prestito oneroso da €2,5mln con diritto di riscatto fissato a 9. La peculiarità del contratto stipulato è che dopo un certo numero di presenze, il diritto di riscatto si trasformerà in obbligo, in modo tale che il Parma possa acquisire a titolo definitivo l’attaccante.