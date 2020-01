Calciomercato, Amrabat va alla Fiorentina

Accordo raggiunto tra Hellas Verona e Fiorentina: il centrocampista firma ma si trasferirà a giugno, avendo già vestito altre due maglie

Sofyan Amrabat ha scatenato l’interesse di molte squadre in questa sessione di mercato, persino quella della Lazio ma alla fine andrà alla Fiorentina.

Dopo giornate di trattative, alla fine è stato trovato l’accordo tra Viola e Verona su una base di €20mln più 1,5 di bonus, come riporta GianlucaDiMarzio.com. Il giocatore però rimarrà fino a giugno con gli scaligeri, visto che ha già vestito la maglia di Brugge ed Hellas. Proprio per questo il 5 febbraio sarà a disposizione di Juric per affrontare il recupero di campionato contro i biancocelesti.