Piazza della Libertà, quasi tutti pronto nel luogo storico in cui nacque la Lazio 120 anni fa per l’evento in programma nel pomeriggio

Inizia a popolarsi nuovamente Piazza della Libertà che ieri sera ha accolto 5.000 laziali che hanno festeggiato i 120 anni della Lazio.

Anche oggi pomeriggio non mancheranno gli eventi tra i quali Toni Malco che canterà “Vola Lazio Vola” proprio come omaggio in questo giorno speciale.

Arrivano anche l’Avvocato Mignogna ed il Presidente generale Buccioni.



La piazza inizia ad essere sempre più popolata, in attesa che l’evento cominci.