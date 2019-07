LIVE Calciomercato Lazio: da chiarire il futuro di Luis Alberto e Milinkovic. Pace fatta con Radu…

LIVE Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 14 luglio che riguardano la squadra biancoceleste

LUIS ALBERTO E MILINKOVIC – Un futuro tutto da scrivere per i due centrocampisti della Lazio. Dalla Spagna sono sicuri: il ds del Siviglia (Monchi) lancerà l’assalto per il ‘Mago’, valutato da Lotito e Tare sui 30 milioni. Per quanto riguarda Sergej, la situazione è tutta in divenire. Lui è più tranquillo, ormai ha imparato a convivere con il mercato. Durante il ritiro sta regalando grandi colpi, in attesa di capire le intenzioni di PSG e Manchester United. Simone Inzaghi, dal canto suo non vorrebbe perdere entrambi i giocatori e l’avrebbe già comunicato al ds Tare.

RADU – Svolta importante per Simone Inzaghi e tutto lo spogliatoio: il difensore è stato tolto dal mercato ed è pronto a restare alla Lazio. La comunicazione ufficiale è arrivata ieri pomeriggio, da domani il centrale potrà svolgere i primi allenamenti ad Auronzo.

LE ALTRE OPERAZIONI – Sempre vivo l’asse con la Salernitana: nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità di Lombardi, che andrebbe in campania con la formula del prestito secco. Inoltre Tare è pronto a piazzare il colpo Kiyine dal Chievo Verona. Il giocatore verrebbe acquistato dalla Lazio e girato in prestito ai granata. Per quanto riguarda i rinnovi di contratto, sembra oramai raggiunta l’intesa con Armini: per lui è pronto un prolungamento fino al 2024.