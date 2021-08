Leiva di nuovo al top: il brasiliano ora è imprescindibile

Lucas Leiva è a dir poco imprescindibile nella Lazio di Maurizio Sarri: l’importanza del centrocampista brasiliano

La roboante vittoria contro lo Spezia ha dimostrato senza alcun dubbio tante cose, a partire da una rivoluzione tattica che è già a buon punto. E a essere imprescindibile è senza dubbio Lucas Leiva.

Come evidenziato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’ex Liverpool ha svolto alla perfezione tutti i compiti di copertura richiesti da Sarri. Fondamentale dunque il suo supporto alla fase offensiva. Ma va detto che la sua è stata una prova da vero e proprio maratoneta. Infatti il brasiliano ha totalizzato be 11,357 km, molti di più di Luis Alberto, Patric, Acerbi e Hysaj. Insomma, Lucas ha preso in mano il centrocampo e la manovra. E se dovesse continuare così a livello di tenuta fisica le 5 stelle sarebbero un lusso davvero possibile.