L’ex Lazio Luciani convola a nozze: reunion a tinte biancocelesti – FOTO

Alessio Luciani, ex giocatore biancoceleste, si è sposato nella giornata di ieri

Una giornata davvero speciale per Alessio Luciani, ex Lazio attualmente in forza all’Arezzo, che ieri è convolato a nozze con la splendida Michela. Una coppia certamente destinata a sugellare il proprio amore con il matrimonio, conoscenti da ragazzi e poi innamorati in seguito ad un secondo ma decisivo incontro durante il quale è scoccata definitivamente la scintilla. Alla cerimonia, andata in scena nelle vicinanze della città natale della bella consorte di Luciani, erano presenti anche alcuni ex compagni dello sposo ai tempi dell’esperienza a Formello quali Riccardo Perpetuini, Alessandro Tuia, Ettore Mendicino e Antony Iannarilli. Ecco di seguito alcuni scatti del rito nuziale a cura della nostra redazione.