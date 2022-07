Lewandowski ai saluti: «Otto anni speciali qui a Monaco»

Tutto fatto per il passaggio di Lewandowski al Barcellona. L’attaccante ha salutato così la – ormai – sua ex squadra: il messaggio

Robert Lewandowski è pronto a diventare un nuovo giocatore del Barcellona. Con queste parole a Sky Sport Germania si è voluto congedare dal Bayern Monaco.

Eccole: «Tornerò per un vero addio a tutti i dipendenti del club. Neanch’io ho avuto molto tempo per prepararmi… Questi 8 anni sono stati speciali e non lo dimenticherò. Sono stato benissimo a Monaco».