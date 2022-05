Leiva e Luiz Felipe ai saluti: festa d’addio a casa del centrocampista

Luiz Felipe e Lucas Leiva sono ai saluti: i due giocatori hanno organizzato una festa d’addio a casa del centrocampista

Contro l’Hellas Verona sarà l’ultima partita in maglia biancoceleste per Luiz Felipe e Lucas Leiva, che si apprestano a salutare tifosi e compagni.

Per l’occasione – rivela Il Messaggero – i due giocatori hanno organizzato una festa d’addio a casa del centrocampista. Il quotidiano sottolinea che come quest’ultimo alla fine dovrebbe tornare in Brasile anziché volare negli States, mentre il difensore è pronto a legarsi col Betis.