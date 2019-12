Leiva e l’importanza del giocatore fantasma

Da anni comanda la mediana della Lazio, impreziosendola con la sua determinazione ed esplosività: Lucas Leiva è imprescindibile

C’è ma non si vede, quando la Lazio gira è anche merito dell’incredibile lavoro compiuto da Lucas Leiva.

L’importanza della sua presenza è a dir poco elevata, per dare sostanza ed equilibrio alla squadra di Inzaghi. Il numero sei è il classico giocatore fantasma: lui c’è, tu non lo vedi perché non si prende la scena con numeri incredibili ma lui è sempre presente. Lotta, recupera palloni e soprattutto corre dando qualità e respiro alla manovra biancoceleste. Come riportano le statistiche di Lazio Page, durante Lazio-Juventus è colui che ha corso di più macinando 11,913 km. Quando invece il brasiliano non è sul terreno di gioco, la Lazio sente incredibilmente la sua assenza. A 32 anni Lucas Leiva detta ancora legge.

