Ecco i punti fissati nell’ordine del giorno del Consiglio della Lega di Serie A: dai diritti TV alla data della ripresa

In attesa di novità dal Ministo dello Sport, Spadafora, è in corso il Consiglio della Lega Serie A.

Come riportato dall’ANSA, sono tanti i temi all’ordine del giorno: playoff e plyout come opzione in caso di nuovo arresto del campionato; gestione del calendario (alcuni chiedono di recuperare subito le vecchie gare rinviate, mentre altri invocano il ritorno del calcio con la 27a giornata); Diritti TV e rapporti con Sky, Dazn e Img; data della ripresa.