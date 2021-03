Serie A, l’iniziativa della Lega Serie A nel ricordo di Davide Astori

A tre anni dalla scomparsa di Davide Astori, la Lega Serie A omaggerà l’ex difensore con una particolare iniziativa

Il ricordo di Astori resta sempre vivo a quasi tre anni dalla scomparsa, quel maledetto 4 marzo 2018.

La Lega Serie A omaggerà l’ex capitano della Fiorentina durante la prossima giornata di Serie A, che va da domani a giovedì, proiettando sui maxischermi di ogni stadio una foto di Astori al 13º minuto per 13 secondi. Queste le parole del presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino: «Davide è sempre nei pensieri di tutti noi, un grande Capitano che si è contraddistinto per correttezza e lealtà e che ricordiamo come esempio per le generazioni future».