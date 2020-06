Lega Serie A, Agnelli: «Lo scudetto sul campo o non lo vogliamo»

Serie A, Andrea Agnelli è stato categorico. Ecco le sue parole durante l’Assemblea di Lega, andata in scena ieri

È andato in scena ieri un lungo confronto tra i vari rappresentanti dei club di Serie A. Tanti i temi toccati, tra cui l’assegnazione del titolo e il nodo algoritmo. L’Assemblea ha pianificato un’alternativa per decretare la squadra vincitrice di questa tribolata stagione, in caso di ulteriore stop al calcio giocato.

Come riporta il Corriere dello Sport, Andrea Agnelli sarebbe stato categorico: «I titoli si assegnano sul campo, altrimenti noi non lo vogliamo».