Ledesma: «Vedo una Lazio che si diverte. Cataldi è cresciuto tantissimo»

Cristian Ledesma si è raccontato negli studi di “Lazialità in Tv“. Le sue dichiarazioni.

ANEDDOTO – «Perché a fine primo tempo si tolgono gli scarpini? Per rilassarci e non stancare i piedi. C’è chi si abbassa i calzini, chi si leva la maglia, anche io lo facevo” E poi, in merito al video motivazionale mandato dalle famiglie mandato prima della partita del 26 maggio, Ledesma ha aggiunto: “Io guardavo i miei compagni e guardandogli negli occhi sapevo che l’avremmo vinta. Vedendo la squadra sapevo che era nostra, abbiamo vissuto momenti davvero intensi. C’erano le nostre famiglie, insomma, prima di uscire dal raduno e vedere i volti delle nostre famiglie ci ha fatto emozionare».

LAZIO – «La stampa del laziale è che non facciamo in tempo a goderci la vittoria che già siamo preoccupati. Vedendo la partita penso di vedere e sentire che non viene risaltato il gioco della Lazio e anche che non subisce tanti i gol. Credo che i giocatori si divertano dentro al campo. Se fatichino? Anche, mi dà rabbia che non venga risaltato questo. Cataldi sta crescendo molto, sta facendo benissimo anche questo non viene evidenziato. Con Marchetti non ci vedevamo da una vita, lui ha dato il via a mio figlio, Daniel ha iniziato a fare il portiere a 6 anni ispirandosi a lui».