Lecce Lazio 1 2, Marusic porta avanti i biancocelesti: grande gol del terzino

Lecce Lazio 1 2, Marusic e entra e segna un gol pazzesco al Via del Mare. Vantaggio biancoceleste grazie alla rete del terzino

Sugli sviluppi di corner arriva la rete dell’1-2 in favore della Lazio. Biancocelesti di nuovo in vantaggio a Lecce, Marusic si coordina al volo e mette la palla all’angolino battendo Falcone. Un cross di Pedro è stato allontanato al limite dell’area da Morente ed il montenegrino ha colpito di destro trovando la rete decisiva per la vittoria, siglando la sua prima marcatura della stagione in Serie A.