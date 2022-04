Lecce Frosinone: esordio in Serie B per Alessio Maestrelli, nipote di Tommaso

Alessio Maestrelli, figlio di Maurizio e nipote di Tommaso, ha esordito quest’oggi in Serie B con il Frosinone

Esordio in Serie B per Alessio Maestrelli, 19enne e nipote di Beppe Materazzi e Tommaso Maestrelli entrambi ex allenatori della Lazio (con il secondo che ha fatto la storia biancoceleste vincendo il primo scudetto nel 1974).

Il giocatore ha fatto l’esordio con la maglia del Frosinone sul campo del Lecce (entrando al 69′ al posto dell’albanese Kalaj). Ma Alessio è anche imparentato con lo zio Marco campione del mondo da protagonista nel 2006 con l’Italia e perno dell’Inter del passato. Un cognome che dice tutto dunque per Alessio che gioca difensore centrale proprio come zio Marco, fratello di mamma Monia, mentre papà Maurizio è scomparso troppo presto ma oggi sarebbe sicuramente il suo primo tifoso.