Lazzari da partente a certezza: Sarri chiederà a Lotito di tenerlo

Da uomo mercato a certezza per Sarri: Manuel Lazzari si è guadagnato la fiducia del tecnico che ora lo vuole con sé

Sabato è stato tra i migliori in campo. Letteralmente imprendibile per la difesa del Sassuolo, fatta a fette dalle sue accelerazioni. La sua esultanza dopo il gol ai neroverdi ha colpito perfino chi si occupa dei social della Serie A. «Svegliarsi con la fame di Lazzari». E in effetti il terzino destro appare motivatissimo, vuole recuperare quel mese perduto per l’infortunio al polpaccio e non fermarsi più: Sarri sa che può contare su di lui nella volata finale per l’Europa.

Non solo: domani, nell’incontro con Lotito e il ds Tare, l’allenatore ne chiederà la conferma per la prossima stagione. Da precario a punto fermo, questo il percorso di Manuel lo sprinter. Ci ha messo un po’ ad adattarsi al ruolo di terzino destro nella difesa a quattro, visto che ha sempre giocato da “quinto”, ma sta imparando i meccanismi e non ha intenzione di mollare la maglia da titolare. A gennaio era sul mercato, si è parlato di un interesse dell’Atalanta, ora lo scenario è diverso: Lazzari a destra e Marusic a sinistra sono i terzini su cui punta il Comandante anche per la prossima stagione. Lo riporta Repubblica.