Manuel Lazzari, contro il Sassuolo, è stato autore di una grande prova, in particolare per quanto riguarda il dato dei passaggi

Eroe del Derby, motorino instancabile, ma non solo. Ora Manuel Lazzari è anche un abile dispensatore di palloni. Contro il Sassuolo, l’esterno ex-Spal ha realizzato ben 31 passaggi su…31! Si tratta di uno dei dati più alti dell’era Lotito (qui sotto i restanti, raccolti da Lazio Page). Da sottolineare che, ricoprendo un ruolo come quello di fascia, non è mai facile mantenere la lucidità nelle giocate dopo aver macinato metri in corsa. Tanto di cappello a Lazzari, che si sta pian piano prendendo la Lazio.