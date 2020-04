Lazio, sei la più pericolosa nelle ultime 5 stagioni in Serie A

Secondo uno studio la Lazio è la squadra con più pericolosità media al tiro nelle ultime 5 stagioni in Serie A

La Lazio quando tira è letale ed a dirlo non sono i tifosi. Uno studio condotto dalla pagina Calcio Datato spiega quali siano le squadre con la più alta pericolosità media al tiro nelle ultime cinque stagioni.

Per la Serie A il club con maggiore xG per tiro è la squadra di Inzaghi (0,136), che però è fuori nella Top20 europea. In Italia, sotto i biancocelesti, ci sono squadre molto offensive come l’Atalanta nelle sue ultime tre annate e la Juventus dello scorso anno.

Quali sono state le squadre con la più alta pericolosità media al tiro nelle ultime 5 stagioni? In Europa: PSG 18/19

In Serie A: Lazio 19/20 (fuori dalla top 20)

In Bundes: il 'Gladbach di Rose

In Premier: lo Sheffield

In Liga: il Barça 15/16 pic.twitter.com/vKcRqQRjOF — CalcioDatato (@CalcioDatato) April 7, 2020