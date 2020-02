Lazio, Zenga: «Complimenti a Inzaghi. I Biancocelesti sono una rivelazione»

Lazio, le parole dell’ex allenatore sul percorso glorioso dei biancocelesti ai microfoni di Tuttomercatoweb.com

Questa Lazio fa sognare e pure tanto: la squadra di Inzaghi sta facendo grandi cose come lo dimostra il secondo posto in classifica e i 56 punti raggiunti in 24 partite. A parlare dei capitolini c’è anche Walter Zenga che ha detto la sua ai microfoni di Tuttomercatoweb.com:

«Lazio in piena corsa per il titolo? Bravo Inzaghi, davvero. La Lazio, insieme al Verona e al Parma, è una delle rivelazioni del campionato. Merita i complimenti».