Lazio, Zaccagni a segno contro le big. Tutte tranne una: ecco chi manca. Manca solo l’Inter per completare l’elenco delle big colpite dal bomber

L’arciere della Lazio, Mattia Zaccagni, ha regalato punti importanti alla squadra in ottica Champions, i suoi gol contro Roma e Juve sono stati fondamentali per decidere le sfide.

Il bomber biancoceleste è riuscito a diventare in solitaria il miglior marcatore italiano, esaltandosi soprattutto contro le big di Serie A, infatti, nelle stagione in corso ha segnato contro: Roma, Juve, Napoli, Milan e Atalanta. A Zaccagni ne manca però ancora una, l’Inter di Inzaghi, per completare la lista delle big colpite.