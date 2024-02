Lazio Women, verso il Verona: tra le convocate di Grassadonia spunta una clamorosa assenza

Lazio Women, alla vigilia della gara con la formazione veronese il tecnico deve fare a meno di una big: ecco chi è

Domani non scenderà in campo solo la Lazio di Sarri ma anche la Lazio Women di mister Grassadonia che dopo il successo di settimana scorsa con il Parma, vuole ripetersi anche contro il Verona. Per il match però il tecnico delle biancocelesti deve fare a meno di Eleonora Goldoni, la quale è ancora ai box per infortunio ma ci sarà insieme al resto della rosa la nuova arrivata Hovmark.