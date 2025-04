Lazio Women, le Under 17 alzano la coppa in faccia alle cugine: termina 5-1 l’ultima sfida per la Surf Cup International Rome

Lazio Women, Le Under 17 vincono la Surf Cup International Rome 2025 contro le giallorosse! Ecco i dettagli sulla sfida

Grande vittoria per la Lazio Women Under 17 che travolge 5-1 la Roma in finale della Surf Cup International Rome 2025. A comunicare la notizia è il sito ufficiale biancoceleste che ha spiegato nel dettaglio come si è svolta questa competizione. Da sottolineare la prestazione di Angela Diana la quale ha vinto il premio come miglior portiere!

«Volano più in alto di tutte le ragazze della Lazio Women Under 17 alla Surf Cup International Rome 2025. Un percorso fantastico quello della squadra della coach Licia Felicella. La Lazio Women si aggiudica la prima sfida con le pari età della DME Academy Sarosta, squadra americana della Florida, 5 a 1. Nella seconda sfida, le biancocelesti si impongono sulla Roma Calcio Femminile 6-0 con le reti di Saia, Alessandra Mancini, La Paglia, Grimaldi, mentre è doppietta per Mastrofrancesco. Nella terza ed ultima sfida arriva la sconfitta delle aquilotte, è la Roma ad imporsi sulla Lazio Women. Sono proprio Lazio Women e Roma a contendersi la coppa più grande del Torneo. Nell’ultimo atto, le biancocelesti si prendono la rivincita e lo fanno in grande stile. Lazio Women batte Roma 5-1 grazie ad una grande prestazione, mettono la firma sul match Laudiero, Saia, mentre è tripletta per Sofia Mancini. Al Rome City Institute, è la Lazio Women Under 17 della coach Licia Felicella a conquistare la medaglia d’oro e ad alzare al cielo la coppa più grande del Trofeo Surf Cup International Rome 2025. Grande soddisfazione per tutte le aquilotte, ma in particolar modo per Angela Diana che si aggiudica il premio individuale come miglior portiere della manifestazione».