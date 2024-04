Lazio Women, tris al Chievo: biancocelesti ancora prime, dopo la vittoria di oggi pomeriggio, a +5 dalle inseguitrici

Vittoria fondamentale per la Lazio Women di Grassadonia, che non si ferma e mette un altro tassello per la promozione in Serie A.

3-0 al Chievo, grazie alle reti di Visentin, Popadinova e Eriksen, che regalano un altro successo alle biancocelesti, prime a +5 dalle inseguitrici.