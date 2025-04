Lazio Women, sono due le biancocelesti nella TOP XI della settimana della Serie A Women: ecco di chi si tratta! – FOTO

Lazio Women, ecco chi sono le due biancocelesti che sono state inserite nella TOP XI della settimana! Non manca una grande sorpresa

La Lazio Women si è imposta per un nettissimo 0-4 in casa del Como nell’ultima giornata di poule salvezza. Le biancocelesti hanno stravinto il match grazie ad una prestazione straripante di Le Bihan che ha firmato una tripletta ed un assist.

Non è solo lei però ad essere stata inserita dalla FIGC femminile nella TOP XI della settimana. C’è spazio anche per Baltrip Reyes! La centrale di difesa ha infatti trovato spazio in questo elenco per una prestazione magistrale che ha impedito alle lariane di riaprire il match. Ecco la formazione: