Lazio Women, dal 29 agosto il via all’avventura in Serie A

La Lazio Women comincerà la sua stagione in Serie A il week end tra il 28 e il 29 agosto: le ultime

Il weekend del 28 e 29 agosto inizierà la nuova avventura della Lazio Women in Serie A. La massima competizione del torneo femminile – come si legge nel comunicato della FIGC – presenterà qualche novità nella stagione 2021/2022: a retrocedere saranno le ultime tre; mentre in Champions League andranno le prime due. Fino al 12 settemre, le gare si svolgeranno in orario pre serale o serale.

La squadra di Carolina Morace, inoltre, avrà accesso alla fase a gironi della Coppa Italia insieme ad altri 23 club.