Morace difende Gattuso: «Ho lavorato con lui, è contro la discriminazione»

Carolina Morace interviene in difesa di Gennaro Gattuso, accusato dai tifosi del Tottenham di essere razzista e omofobo

Dopo la prematura e improvvisa separazione dalla Fiorentina, Gennaro Gattuso è alla ricerca di una panchina. Si era fatto avanti il Tottenham, ma la trattativa è praticamente sfumata a causa delle accuse dei tifosi degli Spurs, che hanno definito l’ex tecnico del Napoli ‘omofobo e razzista‘.

In difesa di Gattuso è scesa in campo Carolina Morace con un tweet: «Io e Rino Gattuso abbiamo lavorato insieme al Milan e non abbiamo mai smesso di scambiarci idee e competenze professionali. Gattuso è contro ogni forma di discriminazione ed è una persona dalle doti rare. Chi afferma il contrario non lo conosce».