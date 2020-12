Lazio Women, Seleman: «Siamo felici, ma dobbiamo essere più cattivi»

La Lazio Women ha vinto contro il Vicenza, avvicinandosi ai vertici della classifica. Ecco le parole di mister Seleman

A Lazio Style Radio, mister Seleman ha commentato la vittoria della Lazio Women sul Vicenza. Ecco le sue parole:

«Siamo felici della vittoria di ieri contro il Vicenza, l’unico difetto è stato il non aver chiuso prima la partita. Siamo l’unica squadra del campionato imbattuta, l’unico rammarico è stato per l’approccio nella ripresa e l’ultima mezz’ora. Ci stiamo meritando però questa classifica importante, dove vincendo i recuperi saremmo primi. Dobbiamo lavorare sull’approccio e rimanere sempre in gara. Non basta però, dobbiamo essere più cattivi in zona gol se vogliamo ambire alla promozione. Palombi? Sono felice per Claudia, ha meritato la doppietta. Adesso ci sarà la sosta, che forse arriva nel momento sbagliato. Stiamo facendo bene, dobbiamo continuare così anche nel 2021. Il 6 gennaio poi recupereremo la partita contro il Chievo».