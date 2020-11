Lazio Women, Seleman: «Orgoglioso delle ragazze, abbiamo fermato l’Inter»

Ashraf Seleman, allenatore della Lazio Women, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel

Il tecnico della Lazio Women, Ashraf Seleman, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per parlare del match tra le sue ragazze e l’Inter, terminato 3-3:

«Sono orgoglioso della prestazione di ieri delle ragazze, le altre squadre di Serie B hanno sempre perso con passivi importanti contro quelle di Serie A. Abbiamo fermato l’Inter sul 3-3, non si è vista la differenza tra noi e loro e questo deve essere un punto di ripartenza, facendo capire a tutti che con il lavoro si può arrivare a fare grandi partite.

Il merito è anche delle ragazze che non hanno giocato, segno di grande maturità ed attaccamento alla squadra. Ultimamente qualche dettaglio non è andato per il verso giusto ma il nostro obiettivo non cambia, è quello della promozione. Queste ragazze in un anno e mezzo hanno perso solamente tre partite, tutte contro il Napoli».