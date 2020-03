Lazio Women, Seleman: «Siamo diventati grandi. Ieri una vittoria bellissima»

Lazio Women, le parole dell’allenatore Seleman all’indomani della vittoria nel derby della Capitale

La rete segnata da Claudia Palombi ha consegnato il derby nella mani della Lazio. Una vittoria bella e importante per le ragazze di Seleman. Ecco le parole dell’allenatore ai microfoni di Lazio Style Radio.

«La vittoria di ieri nel derby è stata bellissima, le ragazze la aspettavano da tanto tempo. Nel corso della stagione abbiamo continuamente sognato una gara del genere, volevamo riportare a casa una stracittadina che mancava da tanto tempo. La mia squadra ieri ha messo in campo grande determinazione e questo ci ha portati alla vittoria».

DERBY – «Dopo la partita di Napoli, che ha lasciato qualche strascico, il derby è arrivato nel momento giusto per riportare entusiasmo all’interno dello spogliatoio. Ora abbiamo voglia di lavorare ancora meglio per continuare a preparare nel miglior modo possibile le gare di campionato restanti. Il derby era l’ultimo tassello mancante: siamo diventati grandi. La Palombi è entrata in campo con una voglia pazzesca di ottenere il risultato e per questo motivo è riuscita poi a decidere l’incontro».

OBIETTIVI – «Ora ci saranno due settimane di sosta nel nostro campionato, al termine della quale dovremo affrontare la Novese. Dobbiamo continuare ad essere cattivi in ogni allenamento, in ogni amichevole ed in ogni partita: non possiamo buttare all’aria tutto quello che è stato costruito finora, dobbiamo preservare questo spirito e quest’entusiasmo per disputare al massimo ogni giornata di campionato. Rispetto al girone di andata siamo cresciuti molto e, in termini di classifica, vantiamo sei punti in più. Abbiamo affrontato ogni gara con la giusta cattiveria, è questo l’atteggiamento che ci deve contraddistinguere».